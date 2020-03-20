20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kartal dur durak bilmiyor

Kartal dur durak bilmiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Ligler ertelense de Antalya maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar dün sabah Ümraniye'de çalıştı.

Ligler ertelense de Antalya maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar dün sabah Ümraniye'de çalıştı. İdmanda pas, top kapma ve dar alan oyunlarının yer aldığı programın ardından yarı sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı.
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