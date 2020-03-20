Kartal dur durak bilmiyor

Ligler ertelense de Antalya maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar dün sabah Ümraniye'de çalıştı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Liglerertelense de Antalya maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar dün sabah Ümraniye'de çalıştı. İdmanda pas, top kapma ve dar alan oyunlarının yer aldığı programın ardından yarı sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı.