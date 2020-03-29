Atiba'dan corona virüsü sözleri: Devletin tavsiyelerine uyun

Corona virüsü tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmadığını söyleyen Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim" derken, corona virüsüyle mücadele kapsamında devletin tavsiyelerine uyulması gerektiğini de belirtti.

Beşiktaş tercümanı Halil Yazıcıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Atiba, "Günler iyi geçiyor. Çocuklar da çok mutsuz değiller; birlikte vakit geçiyoruz. İdare ediyoruz. Okula gitmemekten dolayı mutlular. Noah ile kutu oyunları oynuyoruz. Burada alan buldukça bütün sporları yapıyoruz. Vakit böyle geçiyor. Kulübün yolladığı spor malzemeleriyle birçok şeyi evde yapabiliyoruz. Uyum sağladık duruma" dedi.

"KANADA DA KARANTİNA ALTINDA"

Corona virüsünün etkilediği ülkesi Kanada ile ilgili de bilgiler veren 37 yaşındaki futbolcu, "Orada da ülkenin büyük bir kısmını karantinaya aldılar. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyorlar. Orada da bütün hayat durma noktasına geldi" ifadesini kullandı.

"ÜMRANİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"

Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili neleri özlediği yönündeki soruya da cevap veren Kanadalı orta saha, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız. Birkaç gün önce gittim. Dorukhan ile karşılaştım. Enerjisi çok yüksekti" diye konuştu.

"KİTAP OKUMAYA VE FİLM İZLEMEYE VAKİT KALMIYOR"

Atiba boş vakitlerinde neler yaptığıyla ilgili soruya ise, "Çocuklardan başka şeylere hiç vakit kalmıyor. 9'da 9.30'da onları yatırıyoruz. Ben de yavaş yavaş uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap, dinlen modunda geçiyor günler. Kitap okumaya ve film izlemeye vakit kalmıyor" yanıtını verdi.

"DEVLETİN TAVSİYELERİNİ YERİNE GETİRİN"

Beşiktaş taraftarına da mesaj yollayan Atiba, "Siz her zaman bize çok destek oluyorsunuz. Bunun hakkı ödenmez. Size çok teşekkür ediyorum. Sizden uzak kaldık, futboldan uzak kaldık. Futbolu çok özledik. Her şeyden önemlisi güvende kalın. Devletin, hükümetin, yetkililerin verdiği tavsiyeleri yerine getirin. Güvenli şekilde hayatınızı devam ettirin. Umarım en kısa sürede tekrar birlikte olmak için uygun ortamı buluruz" dedi.

"DORUKHAN GİT YAT!"

Atiba son olarak canlı yayına katılan ve "Bir Türkçe öğrensin artık 10 sene oldu ya!" diyerek kendisine takılan Dorukhan Toköz'e de esprili şekilde "Dorukhan git yat." dedi.

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