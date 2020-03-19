19 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Trezeguet bombası

Süper Lig devinden Trezeguet bombası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

için çalışmalarına şimdiden başlayan 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, siyah-beyazlıların ’da forma giyen 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet’yi istediğini yazdı.

Siyah-beyazlılarda çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 'den yeni bir iddia daha geldi. Ada basını 'ın, 'da forma giyen 'nın eski oyuncusu le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet, 3 gol atıp 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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