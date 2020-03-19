Beşiktaş'tan Trezeguet bombası
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, siyah-beyazlıların Aston Villa’da forma giyen 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet’yi istediğini yazdı.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İngiltere'den yeni bir iddia daha geldi. Ada basını Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen Kasımpaşa'nın eski oyuncusu Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet, 3 gol atıp 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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