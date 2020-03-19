19 Mart 2020, Perşembe
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Beşiktaş yönetiminden futbolculara uyarı: Şehir dışına çıkmayın
Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından verilecek arada oyuncularından şehir dışına çıkmamalarını istedi.
Beşiktaş yönetimi hafta sonunda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasından sonra 5 Nisan'a kadar verilecek olan milli maç arasında yerli ve yabancı oyunculara İstanbul'da kalma çağrısı bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imzasıyla oyunculara gönderilen bildiride, zaten Avrupa'nın pek çok ülkesine gidiş gelişlerin yasak olduğu dönemde Bodrum ya da Antalya gibi daha sıcak bölgelere gidilmemesi için çağrıda bulunuldu. Yönetimin aldığı bu kararı uygulamayarak, şehir dışına ya da yurt dışına çıkacak olan futbolculara ise ceza uygulanacağı bildirildi.
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