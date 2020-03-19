19 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yönetiminden futbolculara uyarı: Şehir dışına çıkmayın

Yönetimden uyarı: Şehir dışına çıkmayın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

yönetimi, 'in 27. haftasında oynanacak Fraport TAV maçının ardından verilecek arada oyuncularından şehir dışına çıkmamalarını istedi.

yönetimi hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmasından sonra 5 Nisan'a kadar verilecek olan milli maç arasında yerli ve yabancı oyunculara 'da kalma çağrısı bulundu. Başkan 'nin imzasıyla oyunculara gönderilen bildiride, zaten Avrupa'nın pek çok ülkesine gidiş gelişlerin yasak olduğu dönemde ya da gibi daha sıcak bölgelere gidilmemesi için çağrıda bulunuldu. Yönetimin aldığı bu kararı uygulamayarak, şehir dışına ya da yurt dışına çıkacak olan futbolculara ise ceza uygulanacağı bildirildi.

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