28 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Loris Karius'un değeri 8 milyon Euro düştü!

Böyle düşüş görülmedi! 8 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

'ın 'dan 2 seneliğine kiraladığı Alman file bekçisi 'un değerinde büyük bir düşüş yaşandı. 26 yaşındaki kalecinin bonservis değeri 12 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya kadar düştü.

'ın 2018 yazında İngiliz devi 'dan kiraladığı , siyah-beyazlılarda inişli çıkışlı performans göstermiş ve taraftarlardan kimi zaman tepki almıştı. Alman kalecinin değerinde de büyük bir düşüş oldu.

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı ekibe kiralandığında değeri 12 milyon Euro olan 26 yaşındaki eldivenin şu andaki değeri ise 4 milyon Euro olarak gözüküyor.

8 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip Beşiktaş'ta teknik direktör , bu mali şartlarda Karius ile yola devam etmenin zor olduğunu dile getirmişti. Kartal'da Pedro Rebocho'nun da değeri 3.2 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya geriledi.

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