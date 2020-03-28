Beşiktaşlı Loris Karius'un değeri 8 milyon Euro düştü!
Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 seneliğine kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius'un değerinde büyük bir düşüş yaşandı. 26 yaşındaki kalecinin bonservis değeri 12 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya kadar düştü.
Beşiktaş'ın 2018 yazında İngiliz devi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlılarda inişli çıkışlı performans göstermiş ve taraftarlardan kimi zaman tepki almıştı. Alman kalecinin değerinde de büyük bir düşüş oldu.
Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı ekibe kiralandığında değeri 12 milyon Euro olan 26 yaşındaki eldivenin şu andaki değeri ise 4 milyon Euro olarak gözüküyor.
8 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu mali şartlarda Karius ile yola devam etmenin zor olduğunu dile getirmişti. Kartal'da Pedro Rebocho'nun da değeri 3.2 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya geriledi.
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