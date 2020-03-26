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Sergen Yalçın: TFF'den resmi açıklama gelmeden antrenmanları başlatmayacağım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Ajansı programına telefonla bağlanarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, "TFF'den resmi bir haber gelene kadar antrenmanların başlayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
26.03.2020
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Sergen Yalçın'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Dünya büyük bir tehdit altında, zor günlerden geçiyoruz, ülkemizde virüse yakalanan herkese sağlık diliyorum, inşallah herkes sağlığına kavuşur.

Oyuncularla ilgili hiç bir fikrim yok. (Gülerek) Oyunculara toplu halde test yaptık, komple negatif çıktı. Hepsine program verdik ama normal antrenman yerini tutmaz.

Kolay değil oyuncular için bu durum, bu süreler uzun süreler, 3-4 haftalık bir süre geçerse oyuncular bütün kondisyonunu kaybeder. TFF'den resmi bir haber gelene kadar antrenmanların başlayacağını düşünmüyorum.

Telefon yoluyla antrenman yapıp, bunu basına sunmak bana hoş bir durum gibi gelmiyor.

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