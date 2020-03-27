Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki isimden sonra bir kötü haber de Yusuf Günay'dan geldi. Başkan yardımcısı Günay'da da yeni tip corona virüsü (covid-19) bulgularına rastlandı.