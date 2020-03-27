27 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Kulübü, yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kulübü Başkan Yardımcısı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, " Spor Kulübü Başkan Yardımcısı 'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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