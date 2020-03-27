Burak Yılmaz'dan corona virüsü sözleri: Arda Turan'ın pasını değerlendireceğim
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, küresel bir salgın haline gelen hayatı kısıtlayan ve spor müsabakalarının da askıya alınmasına neden olan corona virüsüyle ilgili konuştu. Karantina günlerinden bahseden Yılmaz, Arda Turan'dan gelen pası değerlendireceğini belirtti.
Yıldız golcü Burak Yılmaz, corona virüsü sebebiyle yaşanan süreç hakkında CNN Türk'e konuştu. Tecrübeli golcünün açıklamaları şu şekilde:
EN FAZLA BAHÇEYE İNİP YÜRÜYÜŞ YAPIYORUZ
"Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçeye mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz."
ARDA'NIN PASINI DEĞRLENDİRECEĞİM
"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum.'' dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALLAH RAZI OLSUN
Öte yandan Burak Yılmaz, ''Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...