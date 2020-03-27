27 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir'den Altay Bayındır'ın destek çağrısına yanıt

Umut Nayir'dan Altay Bayındır'a yanıt
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın corona virüsü salgınına karşı kendisini forması giyen futbolcu ile birlikte davet ettiği yardım çağrısına yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla EvdekalTürkiye akımına kapsamında 1000 aileye erzak yardımı yapmış ve Umut Nayir ile 'a destek çağrısında bulunmuştu.

Bayındır'a yanıt veren Nayir, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve Furkan Soyalp ile 'i akıma davet etti.

Altay Bayındır'dan örnek davranış! Sosyal medyadan duyurdu haberin devamı

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