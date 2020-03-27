Umut Nayir'den Altay Bayındır'ın destek çağrısına yanıt

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın corona virüsü salgınına karşı kendisini MKE Ankaragücü forması giyen futbolcu İlhan Parlak ile birlikte davet ettiği yardım çağrısına yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla EvdekalTürkiye akımına kapsamında 1000 aileye erzak yardımı yapmış ve Umut Nayir ile İlhan Parlak'a destek çağrısında bulunmuştu.

Bayındır'a yanıt veren Nayir, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve Furkan Soyalp ile Mert Çetin'i akıma davet etti.

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