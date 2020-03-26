Beşiktaşlı Douglas'a ülkesinden talip var! Transfer...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, siyah-beyazlılarda istenilen katkıyı verememişti. 29 yaşındaki sağ beke ülkesinden talip çıktı.

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Brezilyalı sağ bek Douglas, siyah-beyazlı takımda istenilen performansı gösterememişti. Tecrübeli defans oyuncusu, yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir müddet uzak kalacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik heyetin gözden çıkardığı 29 yaşındaki sol beke sürpriz bir talip çıktı. Takvim'in haberine göre; Brezilyalı oyuncuyu ülkesinin takımlarından Flamengo transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Douglas Türkiye'de daha önce Demir Grup Sivasspor forması da giymişti.

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