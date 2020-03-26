26 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Douglas'a ülkesinden talip var! Transfer...

Beşiktaşlı isme ülkesinden talip var! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

'ın yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu , siyah-beyazlılarda istenilen katkıyı verememişti. 29 yaşındaki sağ beke ülkesinden talip çıktı.

'a sezon başında olan Brezilyalı sağ bek , siyah-beyazlı takımda istenilen performansı gösterememişti. Tecrübeli defans oyuncusu, yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir müddet uzak kalacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik heyetin gözden çıkardığı 29 yaşındaki sol beke sürpriz bir talip çıktı. Takvim'in haberine göre; Brezilyalı oyuncuyu ülkesinin takımlarından transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Douglas Türkiye'de daha önce Demir Grup Sivasspor forması da giymişti.

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