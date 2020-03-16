16 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş 27. hafta hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.03.2020

'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV ile karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

karşısında forma giyen futbolcular, istasyon koşularıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası şut idmanı yaparak antrenmana devam etti. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Uzun süreli sakatlığı sonrası özel programda çalışan Dorukhan Toköz, sahada bireysel antrenmanını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip yarın izin yapacak ve çalışmalarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.

Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi! Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi!
Derbi iki takımı da şampiyonluktan etti "Derbi iki takımı da şampiyonluktan etti"
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör