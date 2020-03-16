Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Dünyayı kasıp kavuran ve birçok ölüme sebep olan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve Süper Lig'deki maçlar da seyircisiz oynanmıştı. Yaşanan bu sürecin ardından Beşiktaş, koronavirüs için önlem aldı. Siyah-beyazlı yönetim, bundan sonraki süreçte evde çalışacakken, müze ve stat turlarını da ziyaretçilere kapadı. İşte ayrıntılar...