Transferdeki ilk hedef Loris Karius!
Beşiktaş'la olan 2 yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman file bekçisi Loris Karius için flaş bir transfer iddiası geldi. Alman basınına göre, Liverpool ile sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki kaleciye ülkesinin takımlarından Hertha Berlin talip oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda doluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da istikrarlı bir grafik çizemeyen Alman kaleci ile yola devam etmeyeceklerinin sinyallerini vermişti.
Alman basınından 26 yaşındaki eldivenle ilgili sürpriz bir iddia geldi. Sport 1'de yer alan habere göre Alman ekibi Hertha Berlin transferde 1 numaralı hedef olarak Karius'u belirledi. Yaz transfer döneminde kulübün harekete geçeceği bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlı file bekçisinin kız arkadaşının da Berlin'de yaşaması nedeniyle Karius'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Loris Karius, zaman zaman yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
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