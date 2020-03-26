26 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Gidene kal demeyiz

Adnan Dalgakıran: Gidene kal demeyiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

İkinci Başkanı , “Beşiktaş büyük bir kulüp Hiçbir zaman gitmek isteyene ‘kal’ demeyiz” yorumunu yaptı

İkinci Başkanı , koronavirüs salgınından dolayı ülke sporunun içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Dalgakıran, "Bu virüs bütün dünyayı etkiliyor. 'de fabrikalarımız, işletmelerimiz, esnafımız bu durumdan çok ciddi şekilde etkilenirken futbol dünyasının etkilenmemesini beklemek saflık olur. Burada herkese düşen çok ciddi fedakarlıklar olacaktır. Hakkaniyet çerçevesinde bağlı bulunduğumuz kurumlar adına doğru kararları almak için bizler de çaba sarf edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde kulüplerin eski gelir düzeylerini beklemek mümkün değil. Uzun bir süre ligin oynanmayacağını görüyoruz. Beşiktaş büyük bir kulüp, hiçbir zaman gitmek isteyene 'kal' demeyiz. Dolayısıyla, gitmek isteyene her türlü kolaylığı gösteririz. Başımızın üstünde yerleri var" yorumunu yaptı.

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