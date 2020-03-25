25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Nihat Özdemir açıkladı! Tescil ve Play-off

Nihat Özdemir açıkladı! Tescil ve Play-off
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

() Başkanı , corona virüsü sürecinin uzaması halinde ’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

() Başkanı , corona virüsü sürecinin uzaması halinde 'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

Milliyet'e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor.Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.

TFF talimatlarda son dakika değişikliğine gitti! haberin devamı

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