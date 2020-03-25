Elneny'nin paylaşımı onbinlerce beğeni aldı! "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda"

Küresel bir salgın haline gelen ve spor müsabakalarının askıya alınmasına neden corona virüsü salgını dolayısıyla futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim okuduğu andan bir fotoğraf paylaşarak, "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha Mohamed Elneny, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kur'an okuduğu bir görseli Instagram hesabından paylaşan Elneny, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

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