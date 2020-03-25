25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Elneny'nin paylaşımı onbinlerce beğeni aldı! "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda"

Elneny'nin paylaşımı onbinlerce beğeni aldı! Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Küresel bir salgın haline gelen ve spor müsabakalarının askıya alınmasına neden corona virüsü salgını dolayısıyla futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, hesabından Kur'an-ı Kerim okuduğu andan bir fotoğraf paylaşarak, "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha Mohamed Elneny, hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kur'an okuduğu bir görseli Instagram hesabından paylaşan Elneny, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

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