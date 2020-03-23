Son dakika! TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

Son dakika haberine göre; Corona virüsü nedeniyle Türkiye futbol askıya alındı. Yeni tarih de netleşmedi. Bunun üzerine Federasyon kulüplerin dar boğazda kalmaması için önlem paketlerini bir bir açıklamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

Son dakika TFF'den resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına geçici madde ekleyerek, 2020-2021 sezonu lisans başvurularını uzattığını açıkladı.

Corona virüs nedeniyle Türkiye'de futbol askıya alınmıştı. Bunun üzerine federasyona harekete geçti ve kulüplerin zor durumda kalmaması adına ilk adımını attı.

Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."

Dünya futbolunda yıllar boyu kar açıklamış takımların bile bu zorlu dönemde ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çekmesi TFF'yi harekete geçiren en önemli konu oldu. Alınan bilgilere göre federasyonun açıklamaları bu yönde devam edecek ve futbol yeniden hayata geçene kadar futbol kulüplerine yardımcı olacaklar.

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