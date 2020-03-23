23 Mart 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika! TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

TFF talimatlarda son dakika değişikliğine gitti!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Son dakika haberine göre; Corona virüsü nedeniyle Türkiye futbol askıya alındı. Yeni tarih de netleşmedi. Bunun üzerine Federasyon kulüplerin dar boğazda kalmaması için önlem paketlerini bir bir açıklamaya başladı. (), ve Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

Son dakika 'den resmi açıklama geldi. , ve Talimatına geçici madde ekleyerek, 2020-2021 sezonu lisans başvurularını uzattığını açıkladı.

Corona virüs nedeniyle Türkiye'de futbol askıya alınmıştı. Bunun üzerine federasyona harekete geçti ve kulüplerin zor durumda kalmaması adına ilk adımını attı.

Süper Lig ekibinden flaş açıklama haberin devamı

Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Geçici Madde 5 eklenerek , TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."

Dünya futbolunda yıllar boyu kar açıklamış takımların bile bu zorlu dönemde ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çekmesi TFF'yi harekete geçiren en önemli konu oldu. Alınan bilgilere göre federasyonun açıklamaları bu yönde devam edecek ve futbol yeniden hayata geçene kadar futbol kulüplerine yardımcı olacaklar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ali Palabıyık'tan evde kal çağrısı Ali Palabıyık'tan evde kal çağrısı
Canlı yayında sert sözler! Kulüpler Birliği'ni sefil etti Canlı yayında sert sözler! "Kulüpler Birliği'ni sefil etti"
Futbolcuların hazır olmak için kaç güne ihtiyacı var? Futbolcuların hazır olmak için kaç güne ihtiyacı var?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör