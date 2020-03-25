25 Mart 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta sözleşmeler uzayacak
Yönetim, sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları 31 Mayıs'ta bitecek oyuncularla irtibat kurdu. Boateng ve kulübü Fiorentina, Karius ve kulübü Liverpool, Diaby ve Fransız oyuncu için Sporting, Elneny ve Mısırlı oyuncu için Arsenal ile görüşüldü. Sadece Rebocho için kulübü Guingamp'la görüşme yapılmadı.
Bu oyunculara ve kulüplere liglerin uzama ihtimaline karşılık 1 aylık aynı şartlarda ekstra sözleşme teklif edildi. Ligler ertelense de maaşlarının ödeneceği ancak 31 Mayıs'tan haziran sonuna kadar olan süreçte kendilerinden ekstra bir ödeme istenmemesi talep edildi.
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