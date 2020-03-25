25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sözleşmeler uzayacak

Beşiktaş'ta sözleşmeler uzayacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Yönetim, sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları 31 Mayıs'ta bitecek oyuncularla irtibat kurdu. Boateng ve kulübü , Karius ve kulübü , Diaby ve Fransız oyuncu için Sporting, Elneny ve Mısırlı oyuncu için ile görüşüldü. Sadece Rebocho için kulübü Guingamp'la görüşme yapılmadı.

Bu oyunculara ve kulüplere liglerin uzama ihtimaline karşılık 1 aylık aynı şartlarda ekstra sözleşme teklif edildi. Ligler ertelense de maaşlarının ödeneceği ancak 31 Mayıs'tan haziran sonuna kadar olan süreçte kendilerinden ekstra bir ödeme istenmemesi talep edildi.

Test sonucu sosyal medyadan açıkladı! haberin devamı

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