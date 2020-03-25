25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen'e Sergen örneği!

Sergen'e Sergen örneği!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Başkan , şu ana kadar herhangi bir genç oyuncuya şans vermeyen 'la bir araya geldi. Eğer oynanabilirse sezonun geri kalan 8 maçının oyuncu kazanmak açısından çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Çebi, başarılı teknik adama "Sergen'in yeteneği vardı ama şans da verildi. Sen de gençlere şans vermelisin ki, Sergen kadar yetenekli olmasa da bizde oyuncu çıkaralım" dediği bildirildi.

"DORUKHAN KALMALI"

'ın sakatlıktaki genç ismi 'e gelen tüm teklifler reddedilecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ile ilgili bir karar alındı. Teknik direktör , yönetime verdiği raporda genç oyuncunun satılmamasını istedi.

Beşiktaş'tan G.Saray'a dev çalım! haberin devamı

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