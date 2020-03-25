25 Mart 2020, Çarşamba
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Sergen'e Sergen örneği!
Başkan Ahmet Nur Çebi, şu ana kadar herhangi bir genç oyuncuya şans vermeyen Sergen Yalçın'la bir araya geldi. Eğer oynanabilirse sezonun geri kalan 8 maçının oyuncu kazanmak açısından çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Çebi, başarılı teknik adama "Sergen'in yeteneği vardı ama şans da verildi. Sen de gençlere şans vermelisin ki, Sergen kadar yetenekli olmasa da bizde oyuncu çıkaralım" dediği bildirildi.
"DORUKHAN KALMALI"
Beşiktaş'ın sakatlıktaki genç ismi Dorukhan Toköz'e gelen tüm teklifler reddedilecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ile ilgili bir karar alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda genç oyuncunun satılmamasını istedi.
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