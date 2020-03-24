Son dakika: Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması
Son dakika haberlerine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüse yakalandığının açıklanmasının ardından gözler siyah beyazlı takıma çevrildi. Kendi tesislerinde futbolcularına ve teknik heyete corona virüsü testi yaptıran Beşiktaş'tan bir son dakika açıklaması geldi. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi. Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.
İşte Kocadağ'ın açıklamaları;
"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."
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