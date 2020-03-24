24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması

Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberlerine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüse yakalandığının açıklanmasının ardından gözler siyah beyazlı takıma çevrildi. Kendi tesislerinde futbolcularına ve teknik heyete corona virüsü testi yaptıran 'tan bir son dakika açıklaması geldi. Beşiktaş Yöneticisi Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi.

Yöneticisi Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi. Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."

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