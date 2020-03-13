Beşiktaş'tan Gökhan Töre sürprizi! Sergen Yalçın onay verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, sezon başında Yeni Malatyaspor’a transfer ettirdiği Gökhan Töre için yönetime “Alınabilir” raporu verdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sezon başında Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'a aldırdığı Gökhan Töre'nin yeniden siyah-beyazlı ekibe dönmesi gündeme geldi. Mali anlamda sıkıntılı oldukları konusunda yönetimin kendisine verdiği bilgiler ışığında başarılı teknik adam, Töre'nin takıma dönmesinin uygun olacağına karar verdi. Malatya'ya aldırdığı ilk dönemde sakat olmaması durumunda daha farklı işler yapabileceğini konusunda yönetime güvence veren Yalçın'ın, Töre'ye uzun süreli bir sözleşme verilmemesini özellikle istediği belirtildi. Ayrıca başarılı teknik adamın Töre adını masaya koyduğunda; "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" dediği bildirildi. Sergen'in ayrıca Gökhan Töre'nin yeteri kadar burnunun sürttüğüne ve dönmesi halinde oldukça iyi işler yapacağına inandığını da söylediği gelen bilgiler arasında.
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