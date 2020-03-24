Beşiktaş’ı ürküten tablo! Yönetim ve Sergen Yalçın çözüm arıyor...
Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida ve Jeremain Lens gibi kilit isimler yaş oranını artırdı. Yönetim gençleştirme planları kuruyor.
Beşiktaş'ta yönetim düşünceli… Takımda yaşı 30 ve üzerinde toplam 8 oyuncu var. Atiba (36) ile ilk sırada yer alırken onu Gökhan Gönül (34), Burak (34), Lens (32), Boateng(32), Caner (31), Vida (30) ve Victor Ruiz (30) takip ediyor. Bu oyuncuların hepsi de kilit isimler.
GENÇLEŞTİRME OPERASYONU VAR
Yönetim ve Sergen Yalçın bir yandan bu futbolcuların kalmasını isterken diğer taraftan da takımın gençleştirilmesi için nasıl bir yol izleneceğini görüşmeler yaparak tartışıyor.
ALTERNATİF İSİMLER İZLENİYOR
Ayrıca ekonomik nedenlerden dolayı köşeye sıkışmış olan Siyah-Beyazlı yönetim yine de genç oyunculardan kurulu alternatif bir liste oluşturdu. Bu
futbolcular sürekli izleniyor.
ÜCRETLERDE İNDİRİM İSTENECEK
Beşiktaş sözleşmeleri bitecek olan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le kesin olarak anlaşmayı planlarken özellikle Gökhan ve Caner'in yıllık ücretlerinde indirim de isteyecek.
Gökhan Gönül - Caner Erkin
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü Burak'ın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var.
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