Beşiktaş’ı ürküten tablo! Yönetim ve Sergen Yalçın çözüm arıyor...

Beşiktaş'ta yönetim düşünceli… Takımda yaşı 30 ve üzerinde toplam 8 oyuncu var. Atiba (36) ile ilk sırada yer alırken onu Gökhan Gönül (34), Burak (34), Lens (32), Boateng(32), Caner (31), Vida (30) ve Victor Ruiz (30) takip ediyor. Bu oyuncuların hepsi de kilit isimler.



GENÇLEŞTİRME OPERASYONU VAR



Yönetim ve Sergen Yalçın bir yandan bu futbolcuların kalmasını isterken diğer taraftan da takımın gençleştirilmesi için nasıl bir yol izleneceğini görüşmeler yaparak tartışıyor.



ALTERNATİF İSİMLER İZLENİYOR



Ayrıca ekonomik nedenlerden dolayı köşeye sıkışmış olan Siyah-Beyazlı yönetim yine de genç oyunculardan kurulu alternatif bir liste oluşturdu. Bu

futbolcular sürekli izleniyor.









ÜCRETLERDE İNDİRİM İSTENECEK



Beşiktaş sözleşmeleri bitecek olan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le kesin olarak anlaşmayı planlarken özellikle Gökhan ve Caner'in yıllık ücretlerinde indirim de isteyecek.







Gökhan Gönül - Caner Erkin









Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü Burak'ın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var.





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