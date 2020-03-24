24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ı ürküten tablo! Yönetim ve Sergen Yalçın çözüm arıyor...

Kartal’ı ürküten tablo
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2020

, Atiba, , , Domagoj Vida ve gibi kilit isimler yaş oranını artırdı. Yönetim gençleştirme planları kuruyor.

'ta yönetim düşünceli… Takımda yaşı 30 ve üzerinde toplam 8 oyuncu var. Atiba (36) ile ilk sırada yer alırken onu (34), Burak (34), Lens (32), Boateng(32), Caner (31), Vida (30) ve Victor Ruiz (30) takip ediyor. Bu oyuncuların hepsi de kilit isimler.

GENÇLEŞTİRME OPERASYONU VAR

Yönetim ve bir yandan bu futbolcuların kalmasını isterken diğer taraftan da takımın gençleştirilmesi için nasıl bir yol izleneceğini görüşmeler yaparak tartışıyor.

Arsenal'den flaş Elneny kararı! Beşiktaş...


ALTERNATİF İSİMLER İZLENİYOR

Ayrıca ekonomik nedenlerden dolayı köşeye sıkışmış olan Siyah-Beyazlı yönetim yine de genç oyunculardan kurulu alternatif bir liste oluşturdu. Bu
futbolcular sürekli izleniyor.




ÜCRETLERDE İNDİRİM İSTENECEK

Beşiktaş sözleşmeleri bitecek olan Atiba, Gökhan Gönül ve 'le kesin olarak anlaşmayı planlarken özellikle Gökhan ve Caner'in yıllık ücretlerinde indirim de isteyecek.




Gökhan Gönül - Caner Erkin




Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüsü Burak'ın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta 10 numaraya Alman panzeri! Beşiktaş'ta 10 numaraya Alman panzeri!
Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması
Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör