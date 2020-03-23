Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi
Başakşehir’in golcü yıldızı eski takımı Beşiktaş’a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncuya çok sıcak bakıyor
Kartal'da ilginç bir ge- alarm verdi. lişme yaşandı… Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı. Başakşehir'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş Yönetiminin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehirle masaya oturacağı gelen bilgiler arasında
TARAFTAR ONU UNUTMADI
Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı.
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