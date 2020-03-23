23 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi

Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2020

’in golcü yıldızı eski takımı ’a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncuya çok sıcak bakıyor

'da ilginç bir ge- alarm verdi. lişme yaşandı… Bir dönem 'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen 'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı. 'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş Yönetiminin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehirle masaya oturacağı gelen bilgiler arasında

Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca! Terim ısrarla istemişti... haberin devamı

TARAFTAR ONU UNUTMADI

Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş'ta o isim... Koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş'ta o isim...
Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere uyarı Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere uyarı
Beşiktaş'tan Lens açıklaması! Ülkesine dönmek istedi Beşiktaş'tan Lens açıklaması! "Ülkesine dönmek istedi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör