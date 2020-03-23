23 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sporculardan mesaj var

Sporculardan mesaj var
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2020

Beşiktaş'ın sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptılar.

Beşiktaş'ın sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptılar. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı. Beşiktaş'lı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. Kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş'ta o isim... Koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş'ta o isim...
Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere uyarı Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere uyarı
Beşiktaş'tan Lens açıklaması! Ülkesine dönmek istedi Beşiktaş'tan Lens açıklaması! "Ülkesine dönmek istedi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör