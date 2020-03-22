22 Mart 2020, Pazar
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan koronavirüse yakalandı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve birçok sporcuya da bulamıştı. Ülkemizde Fenerbahçe Beko'nun takımda bazı isimlerde koronavirüs belirtilerinin olduğu açıklaması sonrasında, şimdi de Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Numan Ceyhan ve eşi koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi iş adamının arkadaşı sosyal medyadan duyururken, Ceyhan'ın virüsü yurt dışından kaptığı belirtildi.
İşte o açıklama:
"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, "Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar" dedi."
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