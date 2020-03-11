12 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Dorukhan'sız çalıştı!

Beşiktaş Dorukhan'sız çalıştı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

, yönetiminde maçına hazırlanmaya devam ediyor. İdmanda Dorukhan haricinde tam kadro çalışan siyah-beyazlılar, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı.

, 'in 26'ncı haftasında pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlıların BJK 'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı. yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş'tan derbi seferberliği! haberin devamı
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