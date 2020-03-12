12 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray sözleri!

Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray sözleri!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Teknik Direktörü , futbolcularını derbi öncesi “Bu ’ı 4 ay önce yendiniz, yine yeneceksiniz. Siz değil, onlar korksun” diyerek motive ediyor.

'ta tüm gözler hafta sonundaki G.Saray maçına çevrilmiş durumda. Teknik direktör 'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yükselişe geçen siyah-beyazlılarda tek hedef, zirve yarışındaki rakiplerinden G.Saray'ı kendi evinde mağlup etmek. Futbolcularıyla hafta başından bu yana özel toplantılar yapan 47 yaşındaki teknik adam, motivasyon konuşmalarında yaşanmış olan sonuçlardan bahsetmeyi tercih ediyor. Ligin ilk yarısındaki puan kayıplarını ikinci yarıda yaşamak istemediklerinin altını ısrarla çizen Sergen Yalçın'ın son toplantıda da "Evet, pazar günü önemli bir maça çıkacağız. Ama bu G.Saray'ı 4 ay önce yendiniz, hafta sonunda yine yeneceksiniz. Siz değil, onlar korksun. Tüm , Beşiktaş'ın oynadığı futbolu konuşmaya başladı. Çıkın ve gereğini yapın" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk itirafı! haberin devamı

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