Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bütün oyuncularımız karantina altında
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a gündeme özel açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bütün oyuncularımız şu anda karantina altında." ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının satır başları şöyle:
"Liglerin oynanmaması bir temennidir. Nisan olur mayıs olur ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir. Bunlar tartışmaya açık. Spor eğlence ama ülke sağlığını devam ettirmek daha önemli. Şu anda benim için spor 2. planda kalıyor."
"İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Bütün kulüplerde, virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kerede virüsten zarar ederiz, sorun değil. Futbolcuların kontratları var ve ülkeden çıkmaları uygun değil."
"Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına izin vermiyoruz. Karantina onlar için de geçerli. Bazılarının çocukları yurt dışında ama şu an yanlarına gitmelerinin risk olacağını anlattık."
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