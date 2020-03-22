22 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bütün oyuncularımız karantina altında

Çebi: Bütün oyuncularımız karantinada
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

Başkanı , A Spor'a gündeme özel açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bütün oyuncularımız şu anda karantina altında." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Liglerin oynanmaması bir temennidir. Nisan olur mayıs olur ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir. Bunlar tartışmaya açık. Spor eğlence ama ülke sağlığını devam ettirmek daha önemli. Şu anda benim için spor 2. planda kalıyor."

"İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Bütün kulüplerde, virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kerede virüsten zarar ederiz, sorun değil. Futbolcuların kontratları var ve ülkeden çıkmaları uygun değil."

"Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına izin vermiyoruz. Karantina onlar için de geçerli. Bazılarının çocukları yurt dışında ama şu an yanlarına gitmelerinin risk olacağını anlattık."

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