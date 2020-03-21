Beşiktaş'ta rota Hollanda! Karius'un yerine iki aday...

Siyah-Beyazlılar, PSV Eindhoven’ın 29 yaşındaki kalecisi Jeroen Zoet ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş’ın bir başka kaleci adayı ise Williem 2’de forma giyen Timon Wellenreuther...

Beşiktaş bu sezon Loris Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-Beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet.

YALÇIN'IN ONAYI ALINACAK



Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther... Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

DİĞER