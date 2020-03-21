21 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta rota Hollanda! Karius'un yerine iki aday...

Beşiktaş'ta rota Hollanda! Karius'un yerine iki aday...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Siyah-Beyazlılar, ’ın 29 yaşındaki kalecisi ile yakından ilgileniyor. ’ın bir başka kaleci adayı ise Williem 2’de forma giyen Timon Wellenreuther...

bu sezon Loris Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-Beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki forması giyen .

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YALÇIN'IN ONAYI ALINACAK

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther... 'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

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