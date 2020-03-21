21 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Rami: Fransa’ya dönemiyorum

Rami: Fransa’ya dönemiyorum
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshedip Sochi'ye giden Adil Rami, koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerini paylaştı.

Rusya'da da liglerin ertelenmesi sonrası Fransa'ya dönmek istediğini ancak salgın nedeniyle yapamadığını belirten Rami, "Şu anda Fransa'ya dönmem zor. 34 yaşındayım ve asla bir yolculuk yapamam. oynamak için geri dönemeyebileceğimden korkuyorum. Çocuklarımı özlüyorum ama sabredip bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan sürpriz plan! İşte yeni yol haritası... Sergen Yalçın'dan sürpriz plan! İşte yeni yol haritası...
Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
Fedakarlık vakti Fedakarlık vakti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör