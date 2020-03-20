20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Edwin Gyasi Beşiktaş'ta!

Harekat başladı! Beşiktaş'a Ganalı yıldız...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Modernghana.com adlı internet sitesi forması giyen Gyasi’nin seneye Beşiktaş’ta oynayacağını duyurdu!

Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden forması terleten Edwin Gyasi'nin sezon sonunda Beşiktaş'a katılacağını duyurdu. Gyasi'nin, futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay At Home Challenge" için çektiği video paylaşılırken; modernghana. com adlı internet sitesi, duyurduğu haberde Edwin Gyasi'nin siyah-beyazlı takıma transfer olacağını işaret etti.

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EDWiN GYASI KiMDiR?
Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2021 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.

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