20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 ayrılık 4 transfer!

Beşiktaş'ta 4 ayrılık 4 transfer!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2020

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta takımda ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile yollarını ayırma kararı alırken, 4 bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle görüşmeler sadece telefon aracılığıyla yapılsa da siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezonun takım kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim ilk olarak sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek olan Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile birlikte; bu isimlerin dışında cazip teklif gelmesi durumunda diğer oyuncularla da yollarını ayırma konusunu masaya yatırdı. 'da birinci öncelik düşük bütçeli ve kaliteli bir kadro oluşturabilmek.

TORUNOĞULLARI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

'da transfer harekatını Erdal Torunoğulları bizzat yönetiyor. Loris Karius'un yerine yerli bir kaleci transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların ilk adayı Başakşehir'in başarılı file bekçisi . Forvet hattına da Burak Yılmaz'la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan Torunoğulları'nın, CSKA Sofia forması giyen Ganalı forvet için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Roma'da forma giyen stoper Juan Jesus ve 10 numara mevkiinde görev yapan 'dan Mensah için de girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs... Beşiktaş'ın transferini böyle duyurdular! Koronavirüs...
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu!
Beşiktaş'ta 4 yıldızın bileti kesildi! Yerlerine... Beşiktaş'ta 4 yıldızın bileti kesildi! Yerlerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör