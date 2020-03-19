19 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, top kapma ve dar alan oyunlarının yer aldığı programın ardından yarı sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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