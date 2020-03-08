08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Flaş iddia: Adem Ljajic ayrılmak istiyor!

Ljajic'in o hareketinin sebebi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında sahasında ile karşılaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazanırken, 'ın 2. golünü atan 'in gol sevinci olay olmuştu. Sırp futbolcunun bu hareketlerinin arkasında, takımdan ayrılma isteğinin yattığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla taraftarların beğenisi kazanan , bu sezon ise ortaya koyduğu performansla büyük bir düşüş yaşadı.

Sırp futbolcu, maçında takımının 2. golünü atmış ve gol sonrası sevinirken eliyle kulaklarını tıkayan ve ardından "Konuşmaya devam edin" işareti yapan yıldız futbolcu büyük tepki çekti.

28 yaşındaki oyuncunun bu hareketi 'un benzer sevincini akıllara getirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic'in 'taki durumu sezon sonunda belli olacak. Teknik direktör 'ın ise Sırp futbolcuya Galatasaray derbisinde şans verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

OĞUZHAN DA AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 27. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, güzel bir gol atmış ve kulaklarını tıkayarak sevinç yaşamıştı.

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