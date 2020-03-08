Flaş iddia: Adem Ljajic ayrılmak istiyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazanırken, Kartal'ın 2. golünü atan Adem Ljajic'in gol sevinci olay olmuştu. Sırp futbolcunun bu hareketlerinin arkasında, takımdan ayrılma isteğinin yattığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla taraftarların beğenisi kazanan Adem Ljajic, bu sezon ise ortaya koyduğu performansla büyük bir düşüş yaşadı.

Sırp futbolcu, MKE Ankaragücü maçında takımının 2. golünü atmış ve gol sonrası sevinirken eliyle kulaklarını tıkayan ve ardından "Konuşmaya devam edin" işareti yapan yıldız futbolcu büyük tepki çekti.

28 yaşındaki oyuncunun bu hareketi Oğuzhan Özyakup'un benzer sevincini akıllara getirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic'in Beşiktaş'taki durumu sezon sonunda belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise Sırp futbolcuya Galatasaray derbisinde şans verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

OĞUZHAN DA AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 27. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, güzel bir gol atmış ve kulaklarını tıkayarak sevinç yaşamıştı.

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