17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 2 futbolcu...

Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 2 futbolcu...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

spor faaliyetlerini etkilemeye devam ederken, ülkemizde de karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda antrenmanlarına devam eden 'ta, 2 futbolcu koronavirüsten dolayı idmana gitmek istemedi. İşte detaylar...

salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, birçok ülkede spor müsabakaları iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi. Salgından dolayı ülkemizde de seyircisiz oynanma kararı alınırken, 26. hafta karşılaşmalarının oynanması 'ta huzursuzluğa neden oldu.

Fanatik'in haberine göre; 'la oynanılan derbi sonrası siyah-beyazlı yöneticilerle konuşan bazı yabancı fubolcular, Avrupa'nın birçok ülkesinde karşılaşmaların tatil olmasına rağmen 'de maçların devam etmesinden dolayı yaşadıkları paniği aktardığı belirtildi.

ABD'li futbolcu Tyler Boyd ve sezon başında ekibi Tottenham'dan edilen Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'nun, virüs sebebiyle 'ne gitmek istemediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng kararsızlığı!

ELNENY: SAKİN OLUN

Bu kararlarını teknik ekibe bildiren 2 oyuncuya, takım arkadaşlarından sakin olma uyarısı geldiği bildirildi.

Takımın Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny'nin, "Koronavirüsü konusunda en güvenli ülke Türkiye... Dikkat etmeliyiz ama ek olarak sakin de olmalıyız" diyerek arkadaşlarını sakinleştirdiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Girişimler başladı haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın Boateng kararsızlığı! Beşiktaş'ın Boateng kararsızlığı!
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Girişimler başladı Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! Girişimler başladı
Karius'tan Aslan'a geçit yok! Karius'tan Aslan'a geçit yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör