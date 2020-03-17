Talisca: Yakında döneceğim
Anderson Talisca, Beşiktaş’ın instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, “Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim” mesajını yazdı.
Beşiktaş'ın pazar günü oynadığı Galatasaray derbisiyle alakalı siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Anderson Talisca'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Beşiktaş, G.Saray derbisi öncesinde, şampiyon olduğu 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Talisca'nın golüyle 1-0 kazanılan müsabakayı paylaştı. Brezilyalı futbolcu Talisca da instagram hesabından Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir cevap yazdı. Anderson Talisca, Beşiktaş resmi instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, "Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim" mesajını yazdı. Talisca'nın bu mesajı binlerce beğeni alırken, aynı zamanda Beşiktaş taraftarlarını da oldukça heyecanlandırdı.
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