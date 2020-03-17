17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Talisca: Yakında döneceğim

Talisca: Yakında döneceğim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Anderson , Beşiktaş’ın instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, “Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim” mesajını yazdı.

Beşiktaş'ın pazar günü oynadığı Galatasaray derbisiyle alakalı siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Anderson 'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Beşiktaş, G.Saray derbisi öncesinde, şampiyon olduğu 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Talisca'nın golüyle 1-0 kazanılan müsabakayı paylaştı. Brezilyalı futbolcu Talisca da instagram hesabından Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir cevap yazdı. Anderson Talisca, Beşiktaş resmi instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, "Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim" mesajını yazdı. Talisca'nın bu mesajı binlerce beğeni alırken, aynı zamanda Beşiktaş taraftarlarını da oldukça heyecanlandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşlı eski ismin koronavirüs endişesi! Evime giremiyorum Beşiktaşlı eski ismin koronavirüs endişesi! "Evime giremiyorum"
Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi! Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi!
Derbi iki takımı da şampiyonluktan etti "Derbi iki takımı da şampiyonluktan etti"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör