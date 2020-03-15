15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kaptanlardan hakem uyarısı

Kaptanlardan hakem uyarısı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

kaptanları ve , gereksiz itirazlar yapılmamasını söylediler. Geçen sezon yenen golü hatırlattılar.

Zorlu derbi öncesinde takımın kaptanları da dümene geçip arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Burak ve Atiba'nın özellikle hakemle polemiğe girilmemesi konusunda konuşmalar yaptığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon hakeme itirazlar sırasında tüm takımın boş bulunarak gol yediğini de hatırlatan deneyimli oyuncular, bu nedenle derbide tamamen sahaya odaklanılması gerektiğini söylediler.

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