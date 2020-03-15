15 Mart 2020, Pazar
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Kaptanlardan hakem uyarısı
Giriş Tarihi: 15.03.2020
Beşiktaş kaptanları Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson, gereksiz itirazlar yapılmamasını söylediler. Geçen sezon yenen golü hatırlattılar.
Zorlu derbi öncesinde takımın kaptanları da dümene geçip arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Burak ve Atiba'nın özellikle hakemle polemiğe girilmemesi konusunda konuşmalar yaptığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon hakeme itirazlar sırasında tüm takımın boş bulunarak gol yediğini de hatırlatan deneyimli oyuncular, bu nedenle derbide tamamen sahaya odaklanılması gerektiğini söylediler.
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