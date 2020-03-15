15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarından koronavirüs önlemi

Beşiktaş taraftarından koronavirüs önlemi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

 taraftarı, koronavirüs nedeniyle önlemlerini artırıyor. Tesislere giderek, futbolcuları ve kafileyi derbisine uğurlamak için organizasyon yapmayı planlayan taraftarlar, Beşiktaş yönetiminin yaptığı açıklamanın ardından bu eylemden vazgeçmişti.

Siyah-beyazlı kulübün tribün liderleri ayrıca derbi günü Köyiçi'nde toplanılmaması ve toplu halde maç izlenmemesi için taraftarları uyardı. Derbi günü taraftarı herhangi bir organizasyon yapmayacak.

Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği haberin devamı

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