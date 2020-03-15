Beşiktaş'ta gözler N'Koudou'da

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı öncesinde Kevin N'Koudou'yla özel bir görüşme yaptı.

Marcao-Donk ikilisinin arkasına atılacak toplarda N'Koudou'dan süratini kullanmasını isteyen Yalçın, "Topu ileriye taşıma konusunda önemli bir rolün olacak. Ceza alanına girebilirsen gözün Burak ve Boateng'i arasın" dedi. Usta hoca bu noktada Burak Yılmaz ve Kevin Boateng'le de pozisyon üretmek istiyor.

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