15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gözler N'Koudou'da

Beşiktaş'ta gözler N'Koudou'da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı öncesinde Kevin N'Koudou'yla özel bir görüşme yaptı.

Marcao-Donk ikilisinin arkasına atılacak toplarda N'Koudou'dan süratini kullanmasını isteyen Yalçın, "Topu ileriye taşıma konusunda önemli bir rolün olacak. Ceza alanına girebilirsen gözün Burak ve Boateng'i arasın" dedi. Usta hoca bu noktada ve Kevin Boateng'le de pozisyon üretmek istiyor.

Muslera mı Karius mu? haberin devamı

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