09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül'den transfer teklifine ret!

Gökhan Gönül reddetti!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli oyuncu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Gönül'ün teklifini reddettiği ortaya çıktı.

'ın deneyimli oyuncusu , bu sezon siyah-beyazlı formayla oynadığı futbolla taraftarının beklentisini karşılamış durumda.

Siyah-beyazlılarda yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Gökhan Gönül, bu sezon Kara Kartal'da 21 lig maçına çıkarke, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş Yönetimi yeni sözleşme için sezon sonunu gösterse de, Gökhan Gönül'e 'dan teklif geldiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre; menajeri aracılığıyla bir Katar kulübünün oyuncuya yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.

Ancak başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta mutlu olduğu için yoluna Kara Kartal'da devam etmeyi planladığını ilettiği ve Katar ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

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