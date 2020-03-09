Gökhan Gönül'den transfer teklifine ret!
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Gönül'ün transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, bu sezon siyah-beyazlı formayla oynadığı futbolla taraftarının beklentisini karşılamış durumda.
Siyah-beyazlılarda yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Gökhan Gönül, bu sezon Kara Kartal'da 21 lig maçına çıkarke, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş Yönetimi yeni sözleşme için sezon sonunu gösterse de, Gökhan Gönül'e Katar'dan teklif geldiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre; menajeri aracılığıyla bir Katar kulübünün oyuncuya yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği bildirildi.
Ancak başarılı oyuncunun, Beşiktaş'ta mutlu olduğu için yoluna Kara Kartal'da devam etmeyi planladığını ilettiği ve Katar ekibine olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 133 maça çıkıp 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
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