15 Mart 2020, Pazar
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Burak Yılmaz'dan özel istek
Giriş Tarihi: 15.03.2020
Derbide Beşiktaş'ın önemli kozlarından biri olan Burak Yılmaz, Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı… Kaptan, Boateng'i 10 numara oynatma kararı veren Sergen'e, Ljajic'i de 11'de oynatması için tavsiyede bulunduğu bildirildi.
Burak'ın hocası Sergen'e, iki oyuncunun aynı anda sahada olmasının kendisinin gol pozisyonlarına daha rahat girmesine yardımcı olacağını söylediği bildirildi.
KARTAL ŞUT ÇALIŞTI
Kartal, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı takım, dün sabah son artrenmanını gerçekleştirdi. Pas ve top kapma idmanı yapan futbolcular ardından yarı sahada çift kale maçla taktik çalıştı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi.
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