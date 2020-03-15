15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan özel istek

Burak Yılmaz'dan özel istek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Derbide 'ın önemli kozlarından biri olan , 'la bir görüşme yaptı… Kaptan, Boateng'i 10 numara oynatma kararı veren Sergen'e, Ljajic'i de 11'de oynatması için tavsiyede bulunduğu bildirildi.

Burak'ın hocası Sergen'e, iki oyuncunun aynı anda sahada olmasının kendisinin gol pozisyonlarına daha rahat girmesine yardımcı olacağını söylediği bildirildi.

KARTAL ŞUT ÇALIŞTI

, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı takım, dün sabah son artrenmanını gerçekleştirdi. Pas ve top kapma idmanı yapan futbolcular ardından yarı sahada çift kale maçla taktik çalıştı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi.

Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dev derbide kazanan kim olacak? İşte G.Saray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Dev derbide kazanan kim olacak? İşte G.Saray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
1.2 milyar liralık derbi 1.2 milyar liralık derbi
Kaptanlardan hakem uyarısı Kaptanlardan hakem uyarısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör