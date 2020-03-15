10 numara Boateng

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide kimi 10 numara oynatacağına karar verdi. Tecrübeli hoca hastalıktan dönen ve henüz tam olarak iyileşemeyen Ljajic'i kenarda oturtma kararı aldı.

Boateng'i ise 11'de kullanmayı düşünüyor. Ganalı oyuncuyu 10 numarada kullanacak olan Sergen, Boateng'den Burak Yılmaz'a daha yakın olmasını istedi. Sergen'in Boateng'i seçmesindeki en önemli nedeninin ise Ljajic'e göre daha fazla fiziki üstünlük sahibi olduğu bildirildi.

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