15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

10 numara Boateng

10 numara Boateng
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Teknik Direktörü , derbide kimi 10 numara oynatacağına karar verdi. Tecrübeli hoca hastalıktan dönen ve henüz tam olarak iyileşemeyen Ljajic'i kenarda oturtma kararı aldı.

Boateng'i ise 11'de kullanmayı düşünüyor. Ganalı oyuncuyu 10 numarada kullanacak olan Sergen, Boateng'den 'a daha yakın olmasını istedi. Sergen'in Boateng'i seçmesindeki en önemli nedeninin ise Ljajic'e göre daha fazla fiziki üstünlük sahibi olduğu bildirildi.

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