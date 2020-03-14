14 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği

Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Kulübü, ’nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla tesislerde futbolcuların odaları, soyunma odaları, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, koronavirüs salgınına karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.

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