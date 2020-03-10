10 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Grip olan Caner idmana çıkmadı

Grip olan Caner idmana çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan , derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. yönetiminde Ümraniye ’nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan ve ameliyat edilen Douglas katılmadı.

Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan , derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. yönetiminde Ümraniye 'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Tecrübeli oyuncu Caner'in riske edilmemek için dinlendirildiği ifade edildi.
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