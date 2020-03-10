10 Mart 2020, Salı
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Grip olan Caner idmana çıkmadı
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı.
Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Tecrübeli oyuncu Caner'in riske edilmemek için dinlendirildiği ifade edildi.
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