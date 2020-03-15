Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yapılan seremonide iki takım futbolcular ve hakemler, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmak yerine dirseklerini tokuşturdu.