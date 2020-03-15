Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz üzüntüsü yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 86. dakikasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken, puanını 50'ye yükselten sarı-kırmızılılar 3. sıradaki yerini korurken, puanını 44'e yükselten siyah-beyazlılar ise 5. sırada yer aldı.
Öte yandan Galatasaray deplasmanından 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Mücadele öncesi sarı kart sınırında bulunan yıldız golcü, derbinin 86. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
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