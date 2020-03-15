15 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftasında deplasmanına konuk olan 'ta üzüntüsü yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 86. dakikasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 26. haftasındaki dev derbide ile , Stadı'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken, puanını 50'ye yükselten sarı-kırmızılılar 3. sıradaki yerini korurken, puanını 44'e yükselten siyah-beyazlılar ise 5. sırada yer aldı.

Öte yandan Galatasaray deplasmanından 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta 'dan kötü haber geldi. Mücadele öncesi sarı kart sınırında bulunan yıldız golcü, derbinin 86. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Fraport TAV maçında sahadaki yerini alamayacak.

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