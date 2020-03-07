07 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu

Beşiktaş'ta Douglas ameliyat oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki sağ bek  Santos ameliyat edildi.

Brezilyalı futbolcu Douglas Santos'un ameliyatıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Futbolcumuz Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

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