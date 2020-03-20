20 Mart 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'dan ligin geri kalanı için sürpriz plan!
Beşiktaş'ta teknik heyet kalan haftalarda fırsat buldukça genç yetenekleri vitrine çıkarmanın planlarını yapıyor. Sergen Yalçın'ın prensleri forma şansını iyi değerlendirmek istiyor. Öte yandan bazı isimlerle ayrılık kararı masada...
Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılarak, zirve yarışında fırsat tepen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligin kalan kısmında yetenekli genç oyunculara da şans verecek.
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