20 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan ligin geri kalanı için sürpriz plan!

Beşiktaş'ta teknik heyet kalan haftalarda fırsat buldukça genç yetenekleri vitrine çıkarmanın planlarını yapıyor. Sergen Yalçın'ın prensleri forma şansını iyi değerlendirmek istiyor. Öte yandan bazı isimlerle ayrılık kararı masada...

Sergen Yalçın'dan sürpriz plan! İşte yeni yol haritası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılarak, zirve yarışında fırsat tepen 'ta, Teknik Direktör , ligin kalan kısmında yetenekli genç oyunculara da şans verecek.

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