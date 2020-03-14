14 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Trezeguet harekatı!

Süper Lig'e geri dönüyor! Trezeguet...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Alınan kötü sonuçlar sonrasında ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına 'ı getirmişti. 47 yaşındaki teknik adamla çıkış yakalayan siyah-beyazlılar bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu kapsamda kanat transferi isteyen Yalçın, eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'i istedi. İşte detaylar...

Gelecek sezon için kadro planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör yönetimden kanat transferi istedi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Gol atma yolunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, bu sorunu çözmek için golcü bir kanat oyuncusu almak istiyor. Bu kapsamda da 'da isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Mali yönden sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, ilk etapta sözleşmesi bitecek ve kiralık isimlere yönelmeyi planlıyor. Listenin başındaki isim ise eski Kasımpaşalı Trezeguet bulunuyor. Eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde.

Buna ek olarak Beşiktaş'ın 'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

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