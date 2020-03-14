Beşiktaş'tan Trezeguet harekatı!

Alınan kötü sonuçlar sonrasında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmişti. 47 yaşındaki teknik adamla çıkış yakalayan siyah-beyazlılar bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu kapsamda kanat transferi isteyen Yalçın, eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'i istedi. İşte detaylar...

Gelecek sezon için kadro planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden kanat transferi istedi.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Gol atma yolunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, bu sorunu çözmek için golcü bir kanat oyuncusu almak istiyor. Bu kapsamda da Kara Kartal'da isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Mali yönden sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, ilk etapta sözleşmesi bitecek ve kiralık isimlere yönelmeyi planlıyor. Listenin başındaki isim ise eski Kasımpaşalı Trezeguet bulunuyor. Eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde.

Buna ek olarak Beşiktaş'ın Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

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