09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

’in 26. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazıklıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak olan , derbi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas idmanı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ankaragücü maçında ilk 11'de oynayan isimler 45 dakika yenileme çalışması gerçekleştirip ardından çalışmalarına salonda devam etti. Diğer futbolcular minyatür kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Galatasaray maçı hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak.

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