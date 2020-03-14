14 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti

Dev maçın oranları değişti
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 26. haftası dev derbiye sahne olacak. ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanacak iddaa oranları değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.80'den 1.85'e yükseldi.

'in 26. haftasında Galatasasray ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak iddaa oranları bir kez daha değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.65'ten 1.80'e yükselmişti.

Son olarak oran 1.85'e çıktı. Beraberlik oranı 3.15'ten 3.10'a inmişti ancak son güncellemeler sonrasında bu oran 3.05 oldu. Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.55'ten 3.10'a ve şimdi de 3.05'e indi.

Galatasaray

İlk oran: 1.65

İkinci oran: 1.80

Son oran: 1.85

Beraberlik

İlk oran: 3.15

İkinci oran: 3.10

Son oran: 3.05

Dev derbi şifresiz mi yayınlanacak? haberin devamı

Beşiktaş

İlk oran: 3.55

İkinci oran: 3.10

Son oran: 3.05

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