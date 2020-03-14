Galatasaray Beşiktaş derbisinin iddaa oranları değişti
Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.80'den 1.85'e yükseldi.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasasray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları bir kez daha değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.65'ten 1.80'e yükselmişti.
Son olarak oran 1.85'e çıktı. Beraberlik oranı 3.15'ten 3.10'a inmişti ancak son güncellemeler sonrasında bu oran 3.05 oldu. Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.55'ten 3.10'a ve şimdi de 3.05'e indi.
Galatasaray
İlk oran: 1.65
İkinci oran: 1.80
Son oran: 1.85
Beraberlik
İlk oran: 3.15
İkinci oran: 3.10
Son oran: 3.05
Beşiktaş
İlk oran: 3.55
İkinci oran: 3.10
Son oran: 3.05
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