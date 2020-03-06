06 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a uyarı!

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a uyarı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

Hem hem de golcü futbolcuyla temasa geçen A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş, "Kendine çok dikkat et" mesajını verdi. Sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Burak, buna rağmen 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

Beşiktaş'ta 'la birlikte çıkış yakalayan Burak Yılmaz'ın Milli Takım için önemi özellikle 'un sakatlığı sonrası bir kat daha arttı.

EURO 2020 öncesi bir oyuncuyu daha kaybetmek istemeyen Ay-Yıldızlı ekibin Şenol Güneş, meslektaşı Sergen Yalçın ve oyuncusu Burak Yılmaz'la temasa geçti. Güneş, bu sezon çok sakatlık yaşayan ve son döneme kadar istikrar sağlamakta zorlanan 34 yaşındaki futbolcudan kendisine dikkat etmesini istedi.

12 MAÇ KAÇIRDI

Toplam 19 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Burak, sezon öncesi geçirdiği ameliyat ve sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırmıştı.

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