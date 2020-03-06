Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a uyarı!
Hem Sergen Yalçın hem de golcü futbolcuyla temasa geçen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kendine çok dikkat et" mesajını verdi. Sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Burak, buna rağmen 10 gol atıp, 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte çıkış yakalayan Burak Yılmaz'ın Milli Takım için önemi özellikle Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası bir kat daha arttı.
EURO 2020 öncesi bir oyuncuyu daha kaybetmek istemeyen Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, meslektaşı Sergen Yalçın ve oyuncusu Burak Yılmaz'la temasa geçti. Güneş, bu sezon çok sakatlık yaşayan ve son döneme kadar istikrar sağlamakta zorlanan 34 yaşındaki futbolcudan kendisine dikkat etmesini istedi.
12 MAÇ KAÇIRDI
Toplam 19 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Burak, sezon öncesi geçirdiği ameliyat ve sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırmıştı.
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